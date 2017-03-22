Умер советский и эстонский актер Лембит Ульфсак

23 Марта 2017 08:12

Народному артисту было 70 лет. Ульфсак известен ролями в фильмах "Легенда о Тиле", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить", "В поисках капитана Гранта". Одна из последних кинолент - драма "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе в 2015 году была выдвинута на "Оскар" и "Золотой глобус".