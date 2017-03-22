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Умер советский и эстонский актер Лембит Ульфсак
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23 Марта 2017 08:12

Умер советский и эстонский актер Лембит Ульфсак

Народному артисту было 70 лет. Ульфсак известен ролями в фильмах "Легенда о Тиле", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить", "В поисках капитана Гранта". Одна из последних кинолент - драма "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе в 2015 году была выдвинута на "Оскар" и "Золотой глобус".

  

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