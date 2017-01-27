Умер народный артист Беларуси Александр Тиханович

28 Января 2017 09:22

Этой ночью не стало Александра Тихановича. Об этом в соцсетях сообщила его дочь Анастасия. Родился народный артист в Минске. В 1982 году окончил Белорусскую консерваторию. Музыкальная карьера началась с Суворовского училища. После армейской службы создал коллектив "Минск". Там Александр Тиханович проработал лишь около года. Позже был ансамбль "Верасы", где пела и будущая спутница жизни Александра Ядвига Поплавская. В 1989 году был создан Театр песни и творческая студия. Александр Тиханович является автором и ведущим нескольких музыкальных телевизионных проектов. С 2006 по 2009 год Александр Тиханович возглавлял национальный телевизионный музыкальный проект "Еврофест" и белорусский отборочный тур к международному конкурсу песни "Евровидение".