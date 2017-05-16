Уличные музыканты в столице боролись за "Место под солнцем"

16 Мая 2017 18:49

Фестиваль с таким названием объединил сотню коллективов и сольных исполнителей. На нескольких площадках в Верхнем городе звучали мировые хиты, а также собственные композиции конкурсантов. Они показали разные музыкальные направления. От блюза до рок-н-ролла. Лучшие музыканты получили возможность в течение года выступать на разных площадках в Минске. В том числе в подземных переходах и историческом центре города.

Фестиваль "Место под солнцем" начал в этом году проект "Пешеходка". Несколько лет его организаторы устраивают творческие мероприятия для уличных музыкантов.