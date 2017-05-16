Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Уличные музыканты в столице боролись за "Место под солнцем"
Культура
RSS
Уличные музыканты в столице боролись за "Место под солнцем"
Скачать Поделиться

16 Мая 2017 18:49

Уличные музыканты в столице боролись за "Место под солнцем"

Фестиваль с таким названием объединил сотню коллективов и сольных исполнителей. На нескольких площадках в Верхнем городе звучали мировые хиты, а также собственные композиции конкурсантов. Они показали разные музыкальные направления. От блюза до рок-н-ролла. Лучшие музыканты получили возможность в течение года выступать на разных площадках в Минске. В том числе в подземных переходах и историческом центре города.

Фестиваль "Место под солнцем" начал в этом году проект "Пешеходка". Несколько лет его организаторы устраивают творческие мероприятия для уличных музыкантов.

  

Другие новости

"Евровидение-2017". Как это было "Еўрабачанне-2017". Як гэта было NaviBand take 17th place at Eurovision 2017 14.05.2017 21:32 / Культура "Евровидение-2017". Как это было
Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 12.05.2017 18:55 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =