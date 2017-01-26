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Уличная музыка выйдет за пределы Верхнего города
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26 Января 2017 15:22

Уличная музыка выйдет за пределы Верхнего города

В мае артистам официально предоставят 12 площадок для сольных концертов в подземных переходах. Об этом сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома. Новый проект "Музыкальная карта Минска" охватит не только центр города, но и спальные районы, в частности, переходы рядом со станциями "Каменная Горка", "Малиновка", "Могилевская". Чтобы получить разрешение на выступление, музыкантам нужно оставить заявку на сайте "пешеходка бел". В феврале там опубликуют положение с условиями и подробную карту площадок. Кстати, группы, которые заинтересуются таким предложением, пригласят выступить 13 мая на фестивале "Звуки улиц". Это станет своеобразным прослушиванием, после которого жюри выдаст разрешение весь год выступать на улицах Минска.

  

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