Культура
16 Февраля 2017 08:00
Учащиеся гимназии-колледжа при Академии музыки выступили в Верхнем городе
Учащиеся гимназии-колледжа при Академии музыки накануне дали концерт. Три вокальных ансамбля выступили в концертном зале "Верхний город", исполнив около 25-ти композиций. Концерт состоял из белорусских народных, джазовых и современных зарубежных вокальных произведений. Такое выступление - своеобразный предварительный отчет о проделанной работе в учебном году.
Юные хоровики принимали участие в спецпроекте Агентства теленовостей "Они пели за Родину". Теперь послушать голоса повзрослевших вокалистов собрался полный зал.
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