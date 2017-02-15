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Учащиеся гимназии-колледжа при Академии музыки выступили в Верхнем городе
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16 Февраля 2017 08:00

Учащиеся гимназии-колледжа при Академии музыки выступили в Верхнем городе

Учащиеся гимназии-колледжа при Академии музыки накануне дали концерт. Три вокальных ансамбля выступили в концертном зале "Верхний город", исполнив около 25-ти композиций. Концерт состоял из белорусских народных, джазовых и современных зарубежных вокальных произведений. Такое выступление - своеобразный предварительный отчет о проделанной работе в учебном году.

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