Учащиеся гимназии-колледжа при Академии музыки выступили в Верхнем городе

16 Февраля 2017 08:00

Учащиеся гимназии-колледжа при Академии музыки накануне дали концерт. Три вокальных ансамбля выступили в концертном зале "Верхний город", исполнив около 25-ти композиций. Концерт состоял из белорусских народных, джазовых и современных зарубежных вокальных произведений. Такое выступление - своеобразный предварительный отчет о проделанной работе в учебном году.

Юные хоровики принимали участие в спецпроекте Агентства теленовостей "Они пели за Родину". Теперь послушать голоса повзрослевших вокалистов собрался полный зал.