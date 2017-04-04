У праздника "День белорусской письменности" появится свой сайт

4 Апреля 2017 19:18

Интернет-страничка станет путеводителем. Там будет программа праздника, маршруты, точки общественного питания и возможные варианты ночлега. В этом году День белорусской письменности пройдет в Полоцке в первые выходные сентября. Лейтмотивом станут сразу несколько важных дат - это 500-летие белорусского книгопечатания, юбилеи классиков литературы Якуба Коласа, Янки Купалы, Янки Брыля. Кроме того, родина первопечатника отпразднует 1155 лет. По традиции на форуме вручат Национальную литературную премию. Впервые состоится республиканский конкурс юных чтецов "Живая классика".

Лилия Ананич, Министр информации Беларуси: "Мы с Национальной государственной телерадиокомпанией сейчас обсуждаем международный телевизионный проект "Франциск Скорина на языках стран мира". Сделаны переводы Франциска Скорины на 70 языков. Мы хотим, чтобы при помощи телевидения с этими словами мы побывали в тех странах, где прошел путь Франциска Скорины, чтобы эти слова прозвучали из уст носителей языков - французского, итальянского, еврейского и даже китайского".

К празднику в Полоцке обновят 255 объектов, в том числе площадь Франциска Скорины и единственный в Беларуси музей книгопечатания. Здесь же будет экспонироваться памятник национальной книжной культуры "Малая подорожная книжица". Раритет напечатал Франциск Скорина в Вильно в 1522 году.