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6 Мая 2017 12:36

У NaviBand сегодня вторая персональная репетиция

NaviBand и делегация едут на вторую персональную репетицию. 30 эксклюзивных минут на сцене. 

Смотрите в "Панораме" в 21:00. Мы первыми покажем сценические наряды.

NaviBand-готовы-ко-второй-репетиции

 

Теги: Евровидение-2017

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