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Культура
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6 Мая 2017 16:05

У NaviBand прошла вторая репетиция и большая пресс-конференция

Впервые показан финальный концертный грим и наряды. 

Подробнее в 21:00 в "Панораме".

вторая репетиция NaviBand

вторая репетиция NaviBand

вторая-репетиция-NaviBand

вторая-репетиция-NaviBand

 

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