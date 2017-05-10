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Культура
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10 Мая 2017 19:10

У NaviBand перенастройка микрофонов и ушных мониторов

Во время первой генеральной репетиции изменился звук. Чтобы подстраховаться, Ксюша и Артем попросили экстрасаундчек.

Допсаундчек попросили участники из Норвегии и Австрии.

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