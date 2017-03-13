Туристические возможности Беларуси представили в Москве

14 Марта 2017 07:07

Акцент - на регионы. Брестская область предложила незабываемый отдых в Беловежской пуще. Гродненская - исторический экскурс в резиденцию великого княжеского рода Радзивиллов в Мирском замке. А Гомельская - путешествие по "Золотому кольцу", где можно побывать сразу в нескольких столетиях - от 17-го до 19-го.

Белорусское направление очень популярно у российских туристов. Только в прошлом году нашу страну посетило почти полтора миллиона наших восточных соседей. Интерес вызывают не только исторические маршруты, но и семейный отдых в агроусадьбах и лечение в белорусских санаториях.