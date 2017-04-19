Культура
19 Апреля 2017 15:16
Цирк дю Солей на улицах Минска
Сегодня артисты известной во всем мире труппы устроили шоу в разных точках белорусской столицы. В сценических костюмах и гриме исполнители появились в нескольких торговых центрах, на Привокзальной площади, у Главпочтамта. У горожан была возможность сделать селфи, пообщаться с кумирами, а также поучаствовать в розыгрыше билетов на шоу легендарного канадского коллектива. Акция прошла в поддержку новой программы Цирка дю Солей "Варекай ", что означает "где угодно". Исполнители главных ролей появляются в разных городах по всему миру и приглашают на свое шоу обычных прохожих.
Для Цирка дю Солей это уже четвертые гастроли в Беларуси. Шоу "Варекай" состоится в Минске в конце сентября.
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