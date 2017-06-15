Церемония прощания c Алексеем Баталовым пройдет 19 июня в Московском Доме кино

15 Июня 2017 19:00

Печальная новость пришла сегодня из Москвы. На 89-м году жизни умер Алексей Баталов. Соболезнования родным, близким и коллегам народного артиста СССР выразил Президент Беларуси.

В памяти миллионов Баталов навсегда останется одним из самых популярных и любимых актеров советского кино. "Летят журавли", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек". Ну и, конечно, оскароносный фильм "Москва слезам не верит". Актер ушел из жизни в одной из московских больниц, где находился последние пять месяцев после перелома шейки бедра. Жена и дочь Баталова не теряли надежды и до последнего ждали возвращения мужа и отца из больницы.

Алексей Баталов - еще и великолепный педагог - настоящий мастер. К своей работе он всегда относился очень требовательно и был твердо убежден: актер должен играть героев, которые способны учить и совершенствовать общество. Церемония прощания пройдет в понедельник 19 июня в Московском Доме кино. Похоронят Алексея Баталова на Преображенском кладбище в Москве, согласно его завещанию.