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10 Марта 2017 16:00

Текстильные картины мастерицы Зинаиды Дубовик

Прочными нитями переплелась ее судьба с искусством вышивки.

Текстильные картины рисует иголкой мастерица из Слуцкого района Зинаида Дубовик. В домашней галерее даже портреты классиков литературы, вышитые гладью.

О секретах ювелирного рукоделия смотрите 12 марта в 12:10 в программе "Новости. Центральный регион".

Текстильные картины рисует иголкой мастерица из Слуцкого района Зинаида Дубовик

  

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