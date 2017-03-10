Культура
10 Марта 2017 16:00
Текстильные картины мастерицы Зинаиды Дубовик
Прочными нитями переплелась ее судьба с искусством вышивки.
Текстильные картины рисует иголкой мастерица из Слуцкого района Зинаида Дубовик. В домашней галерее даже портреты классиков литературы, вышитые гладью.
О секретах ювелирного рукоделия смотрите 12 марта в 12:10 в программе "Новости. Центральный регион".
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