Театр-студия киноактера готовит премьеру

18 Апреля 2017 07:05

Народный артист Беларуси, художественный руководитель коллектива Александр Ефремов ставит классику - "Волки и овцы" - легендарного драматурга Александра Островского. Сегодня состоится генеральная сдача, а уже завтра - первый показ. С репетиции Ольга Медведь.

Золотой век вновь и вновь прогоняют на сцене Театра-студии киноактера. Последние дни перед премьерой трупа живет в режиме нон-стоп. Репетируют с утра до вечера. В театре даже остановили показ репертуара более чем на неделю. "Волки и овцы" играют как перед зрителем: целиком, с полными декорациями и костюмами.

Бакенбарды, элегантные локоны, женские наряды с турнюрами и накрахмаленными юбками. Все это в премьерной постановке отсылает в ХІХ век. Именно тогда состоялся первый выход пьесы на сцену, еще при жизни самого Островского. На киношной площадке Театра-студии киноактера "Волки и овцы" впервые. Специально к спектаклю были созданы тематические песни. Музыку написал Леонид Ширин, а автор стихов - Елена Турова. Давалась легендарная классика нелегко: репетировать начали за несколько месяцев до премьеры.

Сюжет разворачивается в небольшом русском губернском городе в 1870-е годы. Богатая вдова Купавина мечтает о счастье и любви. Многим из соседей не дает покоя ее богатство. Завидная помещица Мурзавецкая пытается завоевать собственность зажиточной женщины. Кто победит в борьбе за богатство, расскажет финал премьерной постановки.

Помогает в премьере мастерам сцены юное поколение. С ведущими артистами в спектакле играют студенты Академии искусств, первокурсники театрального факультета. Пока только в массовке. Всего же в спектакле 12 действующих героев. В "Волках и овцах" задействовано более половины труппы. Комедия по одноименной пьесе Островского станет последней премьерой этого юбилейного, 35 сезона.