Танцевальный турнир "Витебская снежинка" собрал участников более чем из 20-ти стран

23 Января 2017 15:12

Зажигательная румба, самба и ча-ча-ча. Участников более чем из 20-ти стран собрал танцевальный турнир "Витебская снежинка". Впервые на международные соревнования по спортивным бальным танцам приехали дуэты из Швейцарии и Филиппин. Всего же на витебской сцене выступили более 500 пар. В программе - латиноамериканские и европейские танцы. Возрастная категория участников - от детей до сеньоров.

Наталья Товсташева, основатель турнира "Витебская снежинка": "Мы стараемся создать максимально благоприятные условия для всех танцоров. И очень рады, когда много стран приезжает. Я надеюсь, это находит отклик и в сердцах наших танцоров. Поэтому они к нам с удовольствием и съезжаются".

"Витебская снежинка" - старейший танцевальный турнир Беларуси. Зрелищному состязанию более тридцати лет. В этот раз мастерство участников оценивала судейская коллегия, в которую вошли представители тринадцати стран.