"Струны Арфея" - под таким названием проходит открытый конкурс детских камерных ансамблей

23 Марта 2017 15:26

"Струны Арфея" - под таким названием проходит на этой неделе Минский городской открытый конкурс детских камерных ансамблей. Под крышей Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки такие соревнования проходят уже в четвертый раз, но в этом году география конкурса расширилась, присоединилась и Минская область. В программе произведения белорусских и зарубежных композиторов в исполнении камерных ансамблей в составе струнных, смычковых и деревянных духовых инструментов с фортепиано, а также смешенных ансамблей. В общей сложности выступят 36 детских коллективов.

В качестве призов буклеты с именами победителей, памятные кружки с фотографиями коллективов. "Струны Арфея" - не единственный конкурс, который проходит на этой неделе в колледже. Мастер-классы учителей из соседних зарубежных стран.