Столичная галерея приглашает на экспозицию художника Владимира Акулова

28 Февраля 2017 18:55

Столичная галерея "Университет культуры" приглашает на экспозицию под названием "Моя дорога" художника Владимира Акулова. Персональная выставка широко известного в Беларуси и за ее пределами мастера - это собрание картин, написанных им за 30 лет творческой деятельности. Натюрморты, пейзажи, портреты и картины с аллегорическими сюжетами - критики называют его преемником Сутина. Лучшие образцы белорусского авангарда увидела Дарья Тарасова.

Под некоторыми картинами Акулова спрятаны почти 5-6 написанных ранее работ. Мастер постоянно переосмысливает свои работы и добавляет новые краски в, кажется, завершенные произведения. Многослойность, а отсюда и насыщенный цвет, стали фирменным почерком художника.

Мастер, который живет отшельником в деревне, сам не посещает свои выставки. Яркий последователь традиций Витебской художественной школы, ученик известного белорусского художника Владимира Садина, Акулов никогда не искал славы, просто работал над своим собственным стилем. Кроме стандартных форматов, авангардист обращается и к крупным формам, среди его работ можно встретить широкоформатные картины - триптихи и полиптихи.

Интерес искусствоведов к Акулову вызвали и его картины с изображением белорусских и зарубежных деятелей. Так, в одном из выставочных залов разместилась целая серия портретов знаменитых личностей. Герои этих полотен - писатели, политики, спортсмены и даже миллионеры, которые возглавляют престижный список "Форбс". Среди них - Достоевский, Эдгар Дега, Шекспир, Ван Гог и другие. Кстати, сам Акулов широко известен в среде коллекционеров. Белорусского авангардиста уже признали на Западе.

В творческой копилке Акулова почти две тысячи работ. Только за прошлый год он выставлялся 6 раз. Собрания художника хранятся не только на родине, они буквально разбросаны по всей Европе. Некоторые произведения попали в Музей русского искусства в Нью-Джерси.