Столичная библиотека имени Пушкина предлагает лекции, курсы и презентации

4 Мая 2017 18:52

Столичная библиотека имени Пушкина предлагает посетить многочисленные лекции, курсы и презентации. Можно изучать иностранный язык или узнать об истории комиксов. Сегодня это не просто библиотека, а мультиобразовательный центр. В книгохранилищах - 900 тысяч изданий. Посетителям доступна не только современная литература, но и работы 19 века. Подробнее - Наталья Кузьмицкая.

У нас сохранился каталог библиотеки Пушкина за 1908 год.

В нем статьи изданий самого классика, Чехова, Куприна, Толстого. Кстати, автор "Войны и мира", "Анны Карениной" в 1908 году согласился стать почетным читателем библиотеки.

Первая публичная библиотека столицы открылась в 1900-м. Через 10 лет в ее фондах насчитывалось около 10 тысяч экземпляров, которыми пользовались почти тысяча читателей. Сегодня в книгохранилищах - 900 тысяч печатных источников, которыми пользуются не только жители столицы, но и области. С 1938 "Пушкинка" - главная библиотека центрального региона.

И "Властелина колец" фантаста Толкиена, и перевод "Фауста" Гете, датированного 1899 годом, - можно найти и заказать также в электронном каталоге. Кстати, библиотека принимает и книги от читателей.

Раньше читательский билет был в кармане…

В каждом отделе "Пушкинки" свои отличительные занятия: творческие встречи, презентации литературных произведений, поэтические турниры, книжные аукционы и не только.

Библиотека имени Пушкина - это сегодня и своеобразный лингвистический центр, в котором жители столицы бесплатно изучают английский, китайский, французский и другие языки мира, а зарубежные граждане постигают основы нашего благозвучного. Американка, преподаватель английского в лингвистическом по программе обмена, Ханна Дэмаркус, каждое воскресенье в "Пушкинке".

Благодаря современным технологиям, сегодня читатели "Пушкинки" получают как бумажные, так и электронные книги. Последнее ноу-хау - виртуальное обслуживание: электронная доставка документов, путешествие по интернет-ресурсах книгохранилища, интерактив в социальных сетях - позволяют иметь библиотеке около 220 тысяч посетителей в год.