Культура
30 Мая 2017 15:25
Стихи Коласа и Купалы в исполнении лучших чтецов области
Конкурс "Живая классика" объединил любителей белорусской литературы. Ученики школ и гимназий на выбор читали и декламировали классические и современные произведения белорусских авторов. Жюри оценивало не только выразительность чтения, но мастерство исполнения, артистизм и осмысление материала.
По итогам областного этапа лучшие чтецы станут участниками финала конкурса, который в этом году состоится во время празднования Дня белорусской письменности в Полоцке.
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