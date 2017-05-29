Главная>>Культура>>Стихи Коласа и Купалы в исполнении лучших чтецов области
Культура
RSS
Стихи Коласа и Купалы в исполнении лучших чтецов области
Скачать Поделиться

30 Мая 2017 15:25

Стихи Коласа и Купалы в исполнении лучших чтецов области

Конкурс "Живая классика" объединил любителей белорусской литературы. Ученики школ и гимназий на выбор читали и декламировали классические и современные произведения белорусских авторов. Жюри оценивало не только выразительность чтения, но мастерство исполнения, артистизм и осмысление материала.

По итогам областного этапа лучшие чтецы станут участниками финала конкурса, который в этом году состоится во время празднования Дня белорусской письменности в Полоцке.  

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 26.05.2017 18:45 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =