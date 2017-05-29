Стихи Коласа и Купалы в исполнении лучших чтецов области

30 Мая 2017 15:25

Конкурс "Живая классика" объединил любителей белорусской литературы. Ученики школ и гимназий на выбор читали и декламировали классические и современные произведения белорусских авторов. Жюри оценивало не только выразительность чтения, но мастерство исполнения, артистизм и осмысление материала.

По итогам областного этапа лучшие чтецы станут участниками финала конкурса, который в этом году состоится во время празднования Дня белорусской письменности в Полоцке.