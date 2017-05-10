Стали известны первые финалисты "Евровидения"

10 Мая 2017 07:16

Квартал вокруг международного выставочного центра в Киеве, где проходило шоу, пришлось перекрыть для движения.

О том, кому из 18-ти артистов удалось пройти дальше, - в репортаже Юрия Ярошика. Почти месяц команда Европейского Вещательного Союза и Первого национального канала Украины не покидали здание МВЦ. И даже при такой серьезной подготовке, репетиции накануне прошли не без казусов.

Поскольку "Евровидение" показывают в прямом эфире, зрителей в зал приглашают за час до начала трансляции. Фанаты проводят в столице "Евровидения", как правило, целую неделю. И для них расстояния - это не вызов.

Слоган "Евровидения-2017" - "Празднуй разнообразие". Это еще раз подтвердил ролик открытия, в котором показали народные костюмы из 16-ти регионов Украины. А первым артистом, который выступил на сцене МВЦ, стал украинский певец Монатик с английской версией своего хита "Кружит".

Самые горячие эмоции были на бэкстейдже, где артисты готовились к выходу на сцену. Волнение не помог скрыть даже телевизионный грим.

Первым на сцену "Евровидения" выйдет исполнитель из Швеции Робин Бенгтссон. Его номер является технически сложным, на сцене устанавливают 5 беговых дорожек, а в зале его ожидают десять тысяч зрителей.

18 участников пытались удивить зрителей, чтобы получить заветные голоса и выйти в финал. Сложная хореография и пиротехника, платформы на рельсах и графические проекции.

Среди счастливчиков, которые выйдут снова эту сцену в субботу, - Швеция, Азербайджан, Португалия, Греция, Молдова, Армения, Польша, Австралия, Кипр и Бельгия. Попадут ли в финал NaviBand, узнаем уже завтра вечером.