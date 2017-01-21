Смотрите прямую трансляцию финала национального отбора на "Евровидение-2017"

20 Января 2017 21:43

Приближается кульминация национального отбора на "Евровидение-2017". Сегодня станет известно, кто представит Беларусь. Буквально через полчаса телеканал "Беларусь 1", спутниковый "Беларусь 24", а также сайт медиахолдинга tvr.by начнут прямую трансляцию финала национального отбора. Организатором проекта выступает Белтелерадиокомпания как единственный в республике представитель Европейского Вещательного Союза. Сцена, на которую поднимутся финалисты, установлена в соседнем телепавильоне - студии "600 метров". Сейчас там работает съемочная группа Агентства теленовостей. На прямую связь выходит Инна Пилевич.

Впервые в истории национального отбора на "Евровидение" зрители смогут увидеть переживания, волнения, слезы радости финалистов проекта. Здесь, у входа в телевизионный павильон, расположился так называемый Green Room или зеленая комната. На этих диванчиках у телеэкрана артисты будут следить за шоу. А мы за ними. Прямые включения с основной студией через каждые три песни. Также именно в Green Room будет дан старт голосованию.

В этом сезоне за путевку на "Евровидение-2017" борются 13 претендентов. Среди них как сольные исполнители, так и коллективы. В финале звезды шоу "Х-фактор", "Голос", участники национальных отборов прошлых сезонов, уличный артист и начинающие исполнители. Самой младшей претендентке на музыкальную командировку в Киев всего 16. Самому старшему 44. У каждого из претендентов свое видение идеального номера для "Евровидения". Этим вечером зрителей будут впечатлять трюками с переодеваниями, гигантским барабаном, устрашающей клеткой и большой ледяной глыбой. Практически двое суток в режиме нон-стоп финалисты прогоняли свои номера под прицелом телекамер. Последние репетиции завершились буквально час назад.

А вот с этой точки артисты и представят свои композиции на суд зрителей. Сейчас я нахожусь на сцене, которая установлена в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании. Специально для гала-концерта здесь задействовано современное телевизионное оборудование - светодиодные полы, люстры и, пожалуй, главное украшение трансляции - экран высокой четкости разрешения размером в 200 квадратных метров.

Финалистам была предоставлена возможность самостоятельно подобрать графику для номера. Передавать картинку в эфир будет десяток камер - операторы работают со штатива, крана, плеча и на рельсах. Сейчас камеры, свет, звук готовы к эфиру. В эти минуты финалисты находятся в гримерках. Телепавильон потихоньку заполняется фанатами.

А сейчас к нам присоединился председатель жюри национального отбора на "Евровидение-2017" - заслуженный артист БССР, солист ансамбля "Белорусские песняры" Валерий Дайнеко (видео).

Мне остается напомнить, по какому принципу будет определен победитель проекта. В этом сезоне выбирают зрители и жюри. Их голоса посчитают в процентном соотношении 50 на 50. Обладателя наибольшего количества балов уже ожидает статуэтка - хрустальное евровизионное сердце и возможность спеть свой хит на бис в финале гала-концерта. И, конечно же, победитель отправится на Международный конкурс "Евровидение-2017", который в мае принимает украинская столица Киев.