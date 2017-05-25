24 Мая 2017 07:19

Сегодня все славянские страны отмечают День становления своей письменности и культуры и прославляют равноапостольных Кирилла и Мефодия. Греческие монахи стали родоначальниками славянской азбуки и изобретателями глаголицы и кириллицы. Также на славянский язык они перевели главные христианские книги: Евангелие, Апостол и Псалтирь. В честь святых Кириллы и Мефодия установлен праздник День славянской письменности и культуры. Он отмечается с ХІХ века!