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Славянские страны отмечают День становления своей письменности и культуры
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24 Мая 2017 07:19

Славянские страны отмечают День становления своей письменности и культуры

Сегодня все славянские страны отмечают День становления своей письменности и культуры и прославляют равноапостольных Кирилла и Мефодия. Греческие монахи стали родоначальниками славянской азбуки и изобретателями глаголицы и кириллицы. Также на славянский язык они перевели главные христианские книги: Евангелие, Апостол и Псалтирь. В честь святых Кириллы и Мефодия установлен праздник День славянской письменности и культуры. Он отмечается с ХІХ века!

  

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