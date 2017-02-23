Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Скончался народный артист РСФСР Алексей Петренко
Культура
RSS
Скончался народный артист РСФСР Алексей Петренко
Скачать Поделиться

23 Февраля 2017 19:17

Скончался народный артист РСФСР Алексей Петренко

Алексей Петренко - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии - скончался в возрасте 78 лет.

Актер был известен широкой публике своими работами в кино и театре - всего более 80 ролей. Зрителям он запомнился прежде всего в роли Петра Первого из фильма "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", а также Кнурова в "Жестоком романсе", генерала Радлова в "Сибирском цирюльнике", Конан Дойля в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе". Похоронят Алексея Петренко в понедельник в Москве на Троекуровском кладбище.

  

Другие новости

Селфи с динозавром Сэлфі з дыназаўрам 22.02.2017 15:19 / Культура Селфи с динозавром
Маэстро Финбергу - 70! 21.02.2017 12:35 / Культура Маэстро Финбергу - 70!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =