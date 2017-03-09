Шедевры известных импрессионистов в атмосфере райского сада

Культура
9 Марта 2017 18:49
Шедевры известных импрессионистов в атмосфере райского садаТочные копии знаменитых полотен Ван Гога, Моне, Дега и других знаменитых художников представили на выставке в одном из торговых центров столицы. Всего 27 произведений. В течение трех лет над картинами работали белорусские и болгарские художники. Главной особенностью стала волшебная атмосфера. Посетители знакомятся с экспозицией среди живых птиц, цветов и музыки.
Увидеть экспозицию можно до 23 апреля. Организаторы выставки также проводят лекции по искусству и мастер-классы по живописи.
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