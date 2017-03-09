Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Шедевры известных импрессионистов в атмосфере райского сада
Культура
RSS
Шедевры известных импрессионистов в атмосфере райского сада
Скачать Поделиться

9 Марта 2017 18:49

Шедевры известных импрессионистов в атмосфере райского сада

Точные копии знаменитых полотен Ван Гога, Моне, Дега и других знаменитых художников представили на выставке в одном из торговых центров столицы. Всего 27 произведений. В течение трех лет над картинами работали белорусские и болгарские художники. Главной особенностью стала волшебная атмосфера. Посетители знакомятся с экспозицией среди живых птиц, цветов и музыки.

Увидеть экспозицию можно до 23 апреля. Организаторы выставки также проводят лекции по искусству и мастер-классы по живописи.

  

Другие новости

40 дней без легенды 40 дзён без легенды Today marks 40 days since death of People's Artist of Belarus Alexander Tikhanovich 08.03.2017 09:08 / Культура 40 дней без легенды
"Променад" "Праменад" 03.03.2017 18:52 / Культура "Променад"
Рыцари на минских улицах Рыцары на мінскіх вуліцах 03.03.2017 18:47 / Культура Рыцари на минских улицах

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =