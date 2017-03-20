20 Марта 2017 07:07

Оркестр Финберга сегодня даст первый концерт юбилейной программы "Шлягеры на все времена". Серия музыкальных вечеров пройдет в Белгосфилармонии. 30 лет назад маэстро организовал Государственный оркестр симфонической и эстрадной музыки. В 2005 заслуженный коллектив получил почетный статус - национальный, еще через 5 лет - академический. Музыканты с консерваторским образованием традиционно сопровождают крупнейшие в стране конкурсы молодых исполнителей - Молодечно, Витебск. А главной целью считают просветительскую - ежегодно коллектив гастролирует по всей стране.

Высокий профессиональный уровень музыканты поддерживают благодаря репетициям - несколько часов ежедневно. 4 дня подряд в акустике Белгосфилармонии музыканты будут играть жанровое попурри - от джаза до эстрадной классики.