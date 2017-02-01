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Сегодня юбилей отмечает Республиканский театр белорусской драматургии
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1 Февраля 2017 09:05

Сегодня юбилей отмечает Республиканский театр белорусской драматургии

С 25-летием коллектив учреждения поздравил Президент Александр Лукашенко. Первая премьера состоялась в феврале 92-го. Постановка пьесы "Ку-ку" тогда имела широкий резонанс. Тогда творческая лаборатория должна была помочь начинающим драматургам выходить на большую сцену. За 25 лет в Театре белорусской драматургии было поставлено 106 спектаклей, с которыми труппа побывала в 13-ти странах. Сейчас здесь служит 33 актера, которые играют в 33 спектаклях - большинство из которых отечественных авторов. Юбилейный сезон в РТБД проходит под слоганом "Сапраўдныя эмоцыi". В последние годы под руководством Владимира Карачевского, сохраняя традиции, театр ищет новые формы контакта со зрителями.

Юбилей Театр белорусской драматургии сегодня отметит специальным капустником с участием всех актеров и гостей.

  

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