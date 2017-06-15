Сегодня юбилей отмечает Август Милованов

16 Июня 2017 12:10

Народному артисту Беларуси - 80! Актер, посвятивший полвека сцене Купаловского, воплотил десятки характерных персонажей. С юбиляром встретилась Ольга Медведь.

Теперь на сцене его не увидеть, и в объективе кинокамеры народный артист не появляется. Пять лет назад Август Милованов решил завершить творческий путь. Скажет: "Наигрался". Но до этих слов долгая актерская жизнь. И не одна - десятки. Был императором Ромулом и ярмарочным торговцем Геростратом, молочником Тевье и министром Вершилой. Но тенденция одна - только главные роли.

А когда-то юноша из Сталинграда после школы отправился завоевывать театральный институт в Москве. Прошел все испытания, но от места сам отказался из солидарности: не поступил его товарищ. После этого с обучением решил подождать и сразу попробовать себя в деле.

Теперь народный, Милованов пришел в театр даже до того, как получил профессиональное образование. Его первой сценой стал тогда еще Сталинградский театр имени Горького. Вот только работал он там не артистом, а помощником режиссера и был среди тех, кто во времена оттепели участвовал в первой постановке на постсоветском пространстве булгаковского "Бега".

Буквально через год Август Милованов стал студентом Белорусского театрально-художественного. Попал на курс Дмитрия Орлова. По распределению поехал в Витебск, но всего на год. Затем судьба привела его в Купаловский.

Этой сцене он отдал 50 лет. Работал с ведущими режиссерами тех времен: Эрином, Агамирзяном, Раевским. Но вот Купаловский закрыли на реконструкцию. Более на родную сцену Август Милованов не выйдет.

Кинокамеры его любили. Киношных персонажей не меньше, чем театральных. Без него не обошелся практически ни один проект "Беларусьфильма". Август Милованов и сам занимался режиссурой, в основном в любительских театрах. А также более двух десятков лет он являлся учителем для нового поколения актеров, многие из которых уже достигли высот.