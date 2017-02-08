Сегодня в столице торжественно открылась Минская международная книжная ярмарка

8 Февраля 2017 15:03

Приветствие участникам выставки направил Президент Александр Лукашенко. Вот уже в 24-й раз в Беларусь съехались авторы и издатели из разных уголков мира. По традиции, ярмарка развернулась в выставочном павильоне "БелЭкспо". Сейчас там находится съемочная группа Агентства теленовостей.

На связи - корреспондент Инна Пилевич (прямое включение).

Три тысячи квадратных метров печатного слова. Такова площадь павильона, в котором раскинулась Минская международная книжная ярмарка-выставка. Тонны книг на стендах и прилавках. И это литературное изобилие впечатляет и тем самым осложняет выбор читателя. Лично я пока еще в поиске своего экземпляра.

Представленные издания разнообразны в тематике, жанрах и языках. В этом году проект объединил издателей 31 страны. Среди них - Россия, Германия, США, Китай, Иран. Впервые в проекте участвует Греция. Почетный гость выставки - Великобритания. Менее часа назад Соединенное Королевство презентовало свой национальный стенд. Это было под звуки волынки. Давайте посмотрим.

Хотелось бы отметить, что главной темой нынешней ярмарки стало 500-летие белорусского книгопечатания. За прошедший сезон в нашей стране было выпущено более 9 с половиной тысяч наименований книг. Их общий тираж превысил 23 миллиона экземпляров. Символично, у центрального стенда - станок по чертежам и гравюрам 16 века. У посетителей есть возможность напечатать.

Минская книжная выставка - это больше чем презентация печатной продукции. В программе - международный симпозиум литераторов, а в эти минуты наградами отмечают начинающих авторов. На центральной площадке выставки проходит подведение итогов республиканского конкурса молодых литераторов "Першацвет". Программа выставки действительно очень насыщенная - в программе порядка 300 мероприятий. Павильон работает с 10 до 19 часов. Так, сегодня у стенда Союза писателей Беларуси состоятся автограф-сессии Михаила Башлакова, Сергея Давидовича, Михаила Позднякова и многих других. Праздник печатного слова продлится до конца недели.