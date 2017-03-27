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Сегодня в Минске простятся с народным художником Беларуси Маем Данцигом
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28 Марта 2017 07:14

Сегодня в Минске простятся с народным художником Беларуси Маем Данцигом

Гражданская панихида начнется в 11 утра в Доме офицеров. До своего 87-летия мастер не дожил месяц. Один из старейших живописцев Беларуси, минчанин в третьем поколении, после окончания Московского художественного института имени Сурикова Май Данциг возвращается на родину. В 1958-м начинает преподавать. Среди его учеников сотни живописцев. Шестидесятник Данциг — мастер "сурового стиля", "урбанистического пейзажа" - создавал монументальные полотна. Сегодня работы Данцига составляют золотой фонд белорусского искусства, а сам художник входит в сотню лучших художников советского времени. Похоронят мастера на Восточном кладбище Минска.

  

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