21 Декабря 2016 08:08

От Лиссабона до Владивостока - через искусство. Сегодня в Минске откроется выставка современной европейской живописи. Проект готовили целый год - полотна доставлялись в Беларусь самолетами, автобусами, диппочтой. Этим вечером в Художественной галерее Михаила Савицкого представят 90 совершенно разных по стилю и тематике работ. В арт-проекте участвует 30 художников из Франции, Португалии, Испании, Германии, Австрии и других стран. Среди участников - Зураб Церетели, Сьюзи Гамильтон, Михаэль Фукс. Большинство из них будут представлены белорусам впервые.

Выставка пройдет при поддержке ЮНЕСКО. На вернисаже представят каталог, в который войдут все экспонаты, а также информация о художниках.