Главная>>Культура>>Сегодня в Китае откроются Дни культуры Беларуси
Культура
RSS
Сегодня в Китае откроются Дни культуры Беларуси
Скачать Поделиться

27 Мая 2017 12:11

Сегодня в Китае откроются Дни культуры Беларуси

В Пекин уже отправилась многочисленная делегация. В ее составе и труппа Большого театра Беларуси. У коллектива запланировано два показа балета "Лебединое озеро", который пользуется оглушительным успехом в Китае. Накануне в Минске состоялась финальная репетиция спектакля. Его исполнят 40 артистов, среди них такие мастера сцены, как Людмила Хитрова, Олег Еромкин, Яна Штангей.

Кроме балета, белорусы представят выставки современной белорусской графики, дадут художественные мастер-классы. А 30-го мая планируется торжественное открытие Центра культуры Беларуси в Пекине.

 

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 26.05.2017 18:45 / Культура Рубрика "Променад"
"Беларускай думцы" - 95 лет Беларускай думцы" - 95 гадоў 24.05.2017 19:18 / Культура "Беларускай думцы" - 95 лет

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =