Культура
27 Мая 2017 12:11
Сегодня в Китае откроются Дни культуры Беларуси
В Пекин уже отправилась многочисленная делегация. В ее составе и труппа Большого театра Беларуси. У коллектива запланировано два показа балета "Лебединое озеро", который пользуется оглушительным успехом в Китае. Накануне в Минске состоялась финальная репетиция спектакля. Его исполнят 40 артистов, среди них такие мастера сцены, как Людмила Хитрова, Олег Еромкин, Яна Штангей.
Кроме балета, белорусы представят выставки современной белорусской графики, дадут художественные мастер-классы. А 30-го мая планируется торжественное открытие Центра культуры Беларуси в Пекине.
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