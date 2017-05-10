9 Мая 2017 21:06

В эти дни к Украине приковано внимание еще по одному поводу. Сегодня в Киеве стартует "Евровидение", первый полуфинал.

Территория радиусом в километр вокруг международного выставочного центра перекрыта для движения. На сцену выйдут участники из 18 стран. И только 10 из них окажутся в финале. Сегодня будут голосовать зрители из стран этого полуфинала. А национальное жюри выступления конкурсантов увидело накануне вечером - прошли три генеральные репетиции шоу. Правда, не обошлось без технических заминок.

Кристер Бьоркман, продюсер Международного песенного конкурса "Евровидение-2017": "У нас вчера во время генеральной репетиции были небольшие технические сложности. Шоу приходилось останавливать. Потому что в этом году есть очень масштабные декорации. Например, у шведа - беговые дорожки, у Австралии похожий механизм, в каких-то номерах опускается люстра. У Греции проекционный экран. Все это нужно успеть переместить на сцене за 40 секунд. Кроме того, сегодня зрители увидят другую сторону Украины. Традиции и прогресс страны будут отображены в коротких ироничных видеороликах".

В двухчасовом шоу запланировано и несколько мировых музыкальных премьер. Трансляцию шоу телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24" начнут в 23:00.