Сегодня в Киеве пройдет жеребьевка участников "Евровидения-2017"

31 Января 2017 07:19

По ее результатам станет известно, какие страны будут представлены в первом и втором полуфиналах. Сегодня пройдет и церемония передачи символического ключа конкурса мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. Накануне Украина представила эмблему и озвучила слоган для песенного конкурса. Лозунг в переводе с английского звучит как "Праздновать многообразие". В основе эмблемы - украинское ожерелье, состоящее из множества бусин. Напомним, Международный конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.