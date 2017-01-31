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Сегодня в Киеве пройдет жеребьевка участников "Евровидения-2017"
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31 Января 2017 07:19

Сегодня в Киеве пройдет жеребьевка участников "Евровидения-2017"

По ее результатам станет известно, какие страны будут представлены в первом и втором полуфиналах. Сегодня пройдет и церемония передачи символического ключа конкурса мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. Накануне Украина представила эмблему и озвучила слоган для песенного конкурса. Лозунг в переводе с английского звучит как "Праздновать многообразие". В основе эмблемы - украинское ожерелье, состоящее из множества бусин. Напомним, Международный конкурс песни "Евровидение-2017" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

  

Теги: Евровидение-2017

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