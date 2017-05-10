Сегодня в Киеве пройдет второй полуфинал главного музыкального шоу Европы

11 Мая 2017 07:28

На сцену "Евровидения" под 14-м номеров выйдут белорусы - группа NaviBand. Транслировать шоу в прямом эфире будут телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24". Накануне в арене прошла генеральная репетиция. Все подробности у Евгения Перлина.

Пресс-центр МВЦ в Киеве рассчитан на 600 журналистов. И с самого утра здесь кипит работа, хотя к вечеру свободных мест уже не будет. Пресса постоянно следит за информацией от букмекеров, мнением музыкальных критиков. Хотя десятка лучших меняется ежечасно.

Генеральная репетиция накануне не обошлась без заминок. Шоу останавливали дважды. В самом начале представления перестала работать одна из самых сложных камер. Суровый краш-тест устроили и для ведущих. Организаторы представили им ситуацию, будто бы произошел сбой в голосовании, и мужскому трио пришлось импровизировать в течение 15-ти минут, чтобы сгладить заминку. Парни испытание выдержали достойно.

А вот делегации из-за позднего финала вернулись в отель после часа ночи. Сегодня у NaviBand максимально свободный график - для отдыха и настройки на свое выступление. После обеда состоится еще одна репетиция - без концертного грима, но в костюмах. А транслировать само шоу в прямом эфире будут телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24".