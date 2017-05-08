Сегодня в Киеве пройдет первый полуфинал "Евровидения"

9 Мая 2017 09:23

Победы хотелось бы пожелать и нашим участникам на "Евровидении". Правда, выступит NaviBand только в четверг, 11 мая.

Сегодня же в Киеве пройдет первый полуфинал главного музыкального шоу Европы. Накануне прошли две генеральные репетиции конкурса. Тем временем NaviBand выступила в евродеревне и провела встречу с фанатами. Услышать "Гісторыю майго жыцця" пришли тысячи людей. Поддержать земляков приехал и наш участник детского "Евровидения" Александр Миненок. Гости пешеходного Крещатика смогли узнать о белорусском языке и культуре и спеть вместе с NaviBand.

Итак, не пропустите сегодня первый полуфинал "Евровидения". Трансляцию шоу из Украины телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут в 23:00.