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Сегодня в Киеве пройдет первый полуфинал "Евровидения"
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9 Мая 2017 09:23

Сегодня в Киеве пройдет первый полуфинал "Евровидения"

Победы хотелось бы пожелать и нашим участникам на "Евровидении". Правда, выступит NaviBand только в четверг, 11 мая.

Сегодня же в Киеве пройдет первый полуфинал главного музыкального шоу Европы. Накануне прошли две генеральные репетиции конкурса. Тем временем NaviBand выступила в евродеревне и провела встречу с фанатами. Услышать "Гісторыю майго жыцця" пришли тысячи людей. Поддержать земляков приехал и наш участник детского "Евровидения" Александр Миненок. Гости пешеходного Крещатика смогли узнать о белорусском языке и культуре и спеть вместе с NaviBand.

Итак, не пропустите сегодня первый полуфинал "Евровидения". Трансляцию шоу из Украины телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут в 23:00.

  

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