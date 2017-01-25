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Сегодня Светлане Окружной - 70
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26 Января 2017 09:15

Сегодня Светлане Окружной - 70

Одна из самых загадочных актрис белорусской сцены отмечает юбилей. Сегодня Светлане Окружной - 70. Народную артистку Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. Светлана Окружная почти полвека преданно служит витебскому драмтеатру имени Якуба Коласа. Снимается и в кино, самые известные киноленты: "Плач перепелки", "Падение вверх". На протяжении нескольких лет Светлана Артёмовна была членом Совета Республики. Награждена премией "За духовное возрождение", орденом Франциска Скорины, а также Международной премией Мира.

  

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