26 Января 2017 09:15

Одна из самых загадочных актрис белорусской сцены отмечает юбилей. Сегодня Светлане Окружной - 70. Народную артистку Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко. Светлана Окружная почти полвека преданно служит витебскому драмтеатру имени Якуба Коласа. Снимается и в кино, самые известные киноленты: "Плач перепелки", "Падение вверх". На протяжении нескольких лет Светлана Артёмовна была членом Совета Республики. Награждена премией "За духовное возрождение", орденом Франциска Скорины, а также Международной премией Мира.