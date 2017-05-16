18 Мая 2017 07:09

Несвиж вновь собирает меломанов. Сегодня стартует масштабный праздник искусств "Музы Несвижа". Форум, полюбившийся белорусам и уже ставший традиционным, будет проходить три дня. Музыкальный проект развернется на пяти площадках. Праздник музыки откроет спектакль Театра имени Уршули Радзивилл и Национальный академический оркестр Беларуси, под эгидой которого фестиваль проходит уже в 23-й раз.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси, художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси: "Для меня действительно большой праздник, сейчас мы готовим и устраиваем большой фестиваль, который проходит в городе Несвиже. Несвиж - это культурно-исторический центр, и в этом центре есть много разных направлений деятельности этого фестиваля, проходят чудесные праздничные концерты и, главное, звучит настоящая высокопрофессиональная белорусская музыка".

"Музе Несвижа" не обойтись и без джаза. Финальный концерт в рамках музыкального форума сыграет Национальный академический концертный оркестр Беларуси под руководством профессора Михаила Финберга.