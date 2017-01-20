Сегодня станет известно, кто представит Беларусь на "Евровидении"

20 Января 2017 15:00

В эти минуты в Белтелерадиокомпании в студии "600 метров" проходит генеральный прогон национального отбора на "Евровидение-2017".

За победу поборются 13 претендентов, это и сольные исполнители, и коллективы. В режиме живого звука они представят свои композиции на суд зрителей и жюри. В этом году можно будет впервые наблюдать за бэкстейджем: перед выходом на сцену и в ожидании результатов артисты будут находиться в Green Room. Победитель отправится на конкурс песни в мае в Киев. В 22:00 телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут прямую трансляцию национального отбора на конкурс.