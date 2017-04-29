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Сегодня первый день репетиций у представителей Беларуси на "Евровидении"
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2 Мая 2017 07:15

Сегодня первый день репетиций у представителей Беларуси на "Евровидении"

Группа Naviband готовится опробовать главную музыкальную сцену Европы. Произойдет это завтра, а пока артисты тренируются вместе с режиссером номера и хореографом. Все подробности - у нашего специального корреспондента в Киеве Евгения Перлина.

Сегодня белорусская делегация включает рабочий режим, формат, который нас ждет в ближайшие две недели. Сразу после завтрака вокалистам предстоит осмотр у врача-фониатра. Все артисты внимательно следят за голосом, так как репетиции проходят каждый день. Здесь, в Киеве, с ними работает тренер по вокалу Ольга Дроздова.

После Naviband отправятся знакомиться с Ареной - это международный выставочный центр. И там же они впервые опробуют установку для полета во время своего выступления.

Накануне Ксюша и Артем познакомились со стилистом-имиджмейкером Дмитрием Курятой и его командой.

Кстати, Компания Conte - официальный партнер белорусской делегации на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве.

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После запланирована тренировка с хореографом, ведь уже завтра у Naviband - индивидуальная репетиция на главной сцене.

Ну и сегодня вечером наших артистов ждут на украинском телевидении. 

  

Теги: Евровидение-2017

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