Сегодня NAVIBAND представит финальную версию своей песни для "Евровидения"

7 Марта 2017 08:08

Сегодня группа NAVIBAND представит финальную версию своей песни для "Евровидения". В композиции белорусских участников появился бридж и новые инструменты - скрипка и дуда. Для записи использовали только живое звучание. Именно в таком варианте "Гiсторыя майго жыцця" прозвучит со сцены конкурса в мае в Киеве. А пока артисты продолжают подготовку номера с режиссером и репетиции с педагогом по вокалу.

К слову, "Гiсторыя майго жыцця" появится в ближайшие часы на всех интернет-платформах iTunes и Google Play... А для фанатов всего мира на YouTube опубликовали такой ролик со словами песни и латинской транскрипцией.