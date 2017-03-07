Культура
7 Марта 2017 08:08
Сегодня NAVIBAND представит финальную версию своей песни для "Евровидения"Сегодня группа NAVIBAND представит финальную версию своей песни для "Евровидения". В композиции белорусских участников появился бридж и новые инструменты - скрипка и дуда. Для записи использовали только живое звучание. Именно в таком варианте "Гiсторыя майго жыцця" прозвучит со сцены конкурса в мае в Киеве. А пока артисты продолжают подготовку номера с режиссером и репетиции с педагогом по вокалу.
К слову, "Гiсторыя майго жыцця" появится в ближайшие часы на всех интернет-платформах iTunes и Google Play... А для фанатов всего мира на YouTube опубликовали такой ролик со словами песни и латинской транскрипцией.
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