Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Сегодня NAVIBAND представит финальную версию своей песни для "Евровидения"
Культура
RSS
Сегодня NAVIBAND представит финальную версию своей песни для "Евровидения"
Скачать Поделиться

7 Марта 2017 08:08

Сегодня NAVIBAND представит финальную версию своей песни для "Евровидения"

Сегодня группа NAVIBAND  представит финальную версию своей песни для "Евровидения". В композиции белорусских участников появился бридж и новые инструменты - скрипка и дуда. Для записи использовали только живое звучание. Именно в таком варианте "Гiсторыя майго жыцця" прозвучит со сцены конкурса в мае в Киеве. А пока артисты продолжают подготовку номера с режиссером и репетиции с педагогом по вокалу.

К слову, "Гiсторыя майго жыцця" появится в ближайшие часы на всех интернет-платформах iTunes и Google Play... А для фанатов всего мира на YouTube опубликовали такой ролик со словами песни и латинской транскрипцией.

  

Теги: Евровидение-2017

Другие новости

"Променад" "Праменад" 03.03.2017 18:52 / Культура "Променад"
Рыцари на минских улицах Рыцары на мінскіх вуліцах 03.03.2017 18:47 / Культура Рыцари на минских улицах
Глиняные шаржи в формате 3D Гліняныя шаржы ў фармаце 3D 02.03.2017 18:50 / Культура Глиняные шаржи в формате 3D

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =