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Сегодня вечером стартуют продажи билетов на "Евровидение"
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14 Февраля 2017 09:13

Сегодня вечером стартуют продажи билетов на "Евровидение"

Они обойдутся в сумму от 8 до 500 евро. Всего планируется продать около 70-ти тысяч билетов на девять концертов конкурса - это шесть репетиций, два полуфинала и финал. 

Напомним, "Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве. В конкурсе примут участие 43 страны. Беларусь представит группа NAVIBAND, которая выступит во втором полуфинале 11 мая.

  

Теги: Евровидение-2017

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