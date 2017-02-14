Культура
14 Февраля 2017 09:13
Сегодня вечером стартуют продажи билетов на "Евровидение"
Они обойдутся в сумму от 8 до 500 евро. Всего планируется продать около 70-ти тысяч билетов на девять концертов конкурса - это шесть репетиций, два полуфинала и финал.
Напомним, "Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве. В конкурсе примут участие 43 страны. Беларусь представит группа NAVIBAND, которая выступит во втором полуфинале 11 мая.
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