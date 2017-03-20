21 Марта 2017 07:14

Когда в главных ролях марионетки, перчатки и тантамарески. Сегодня Международный день театра кукол. Праздник в Беларуси отметят шесть таких храмов культуры - по одному в каждом областном центре. Старейший из них - минский. Коллектив театра кукол признан и за рубежом. Свой профессиональный праздник труппа проводит на сцене - готовят для зрителей премьеру. Подробности у Инны Пилевич.

Не запутаться в десятках длинных нитей и при этом вдохнуть жизнь в немую марионетку. Вот уже три десятилетия актриса Яна Агеенко оживляет кукол на сцене. Все аплодисменты и актерские лавры достаются перчаткам, тантамарескам, теням, маскам и планшетным фигурам.

Персонажи будущих премьер рождаются на бумаге. Затем эскизы попадают в производственные цехи - реквизиторские, пошивочные, слесарные. Задумки режиссеров и художников осуществляют бутафоры. Сейчас выливают 11 масок к новому спектаклю "Пансион Бельведер". Премьеру дает приглашенный итальянский режиссер Маттео Спьяцци в эту пятницу.

Кукольный не значит детский. В афише серьезные драматические спектакли по произведениям Короткевича, Мольера, Чехова, Мицкевича для публики 18 плюс. Вопреки стереотипу только половина репертуара рассчитана на маленького зрителя. Летопись коллектива ведут в персональном музее. Здесь собраны декорации, актеры-куклы из легендарных постановок.

Статус, пожалуй, самых технически сложных кукол принадлежит героям нашумевшей в 80-е постановки "Мастер и Маргарита". Главные роли исполняли вот эти роботы в человеческий рост. Они управлялись дистанционно при помощи джойстиков и находились не только на сцене, но и в зале. Удивляло, что посреди спектакля рядом внезапно оживала кукла, начинала двигаться и разговаривать.

Профессиональный праздник встречают в состоянии ремонта. Вскоре у Государственного театра кукол будет новое крыльцо. А пока зрители приходят на спектакли через соседние двери кинотеатра "Пионер". Лоск наводят к юбилею. В следующем сезоне старшей кукольной труппе страны 80.