27 Марта 2017 07:01

Торжество для тех, кто искусству служит и кто его любит. Сегодня - Международный день театра. В праздник главные площадки страны готовят премьеру. Большой ставит легендарную оперу Моцарта "Волшебная флейта". Над спектаклем работает международная команда. О подготовке премьеры музыкальной сказки - репортаж Инны Пилевич.

На сцене Большого театра язык Гете и Шиллера звучит как на репетициях, так и в кулуарах. Немецкий режиссёр Ханс-Йоахим Фрай ставит последнюю оперу Моцарта. В спектакле "Волшебная флейта" все арии звучат на родном языке композитора. А вот диалоги - на русском.

Ханс-Йоахим Фрай, режиссер-постановщик оперы "Волшебная флейта", Германия: "Язык, как и музыка, является полноценной частью произведения. Поэтому мы решили, что артисты поют на немецком, а вот общаются между собой на русском. Таким образом мы построили мостик понимания к зрителю".

Работа через переводчика не впервой немецкому режиссеру. Четыре сезона тому назад с нашей труппой поставил "Летучего голландца" Вагнера. Для очередной премьеры в Минске собрал международную команду. Дирижер и декоратор - из Австрии, художник по свету - из России.

Хартмут Шергхофер, художник-постановщик оперы "Волшебная флейта", Австрия: "В новом спектакле мы максимально задействуем возможности вашей сцены - практически все площадки, декорационные подъемники. Ведь еще сам либретист Шиканедер 200 лет назад говорил, в отношении этой оперы машинерию нужно использовать насколько это возможно".

26 сценических планов декораций и более двух сотен костюмов. Контраст черных и белых нарядов лишь подчеркивает классический сюжет, в основе которого борьба добра со злом. Волшебник Зарастро похищает дочь Царицы ночи. Опечаленная мать посылает принца Тамино спасти девушку и дает ему волшебный атрибут - флейту.

Опера для любителей фэнтези. Поклонники таких киносаг, как "Властелин колец" и "Игра престолов", смогут уловить в спектакле цитаты из любимых фильмов. На сцене появятся гномы, чудовища, амазонки и вот такие драконы.

Ради оперы-сказки Большой театр на неделю закрыли для публики. На главной сцене идут репетиции. Уже завтра спектакль оценит художественный совет, а в четверг - зрители.