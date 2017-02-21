Сегодня - Международный день родного языка

21 Февраля 2017 19:15

О культурном разнообразии и исчезающих традициях эта дата напоминает уже в восемнадцатый раз. Для Беларуси же она особенная: в этом году страна отметит 500-летие белорусского книгопечатания. Ко Дню родного языка по всей стране проходят праздничные мероприятия, а в белорусском МИДе состоялось торжество, посвященное также и 135-летию со дня рождения Янки Купалы. Как звучат стихи народного поэта Беларуси на разных языках мира, услышала Лариса Гулякевич.

На торжественном мероприятии, посвященном празднованию Международного дня родного языка и 135-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы, звучали стихи, поэмы песняра в исполнении представителей дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране.

Одним из самых распространенных во всем мире является купаловское стихотворение "А хто там ідзе?", переведенное на 84 языка мира. Последний перевод был сделан на фарси.

Представлена экспозиция из фондов Купаловского музея "Я нясу вам дар". Выставка знакомит со страницами жизни и творчества, родиной Вязынкой и праздником Купалье, на которое родился поэт.

Впервые в экспозиции представлены портреты родителей Янки Купалы - Доминика Луцевича и Бенигны Волосевич. Это фантазийное представление автора-художника, потому что фотоснимков, к сожалению, не сохранилось.

В архиве Государственного литературного музея имени Янки Купалы есть только портрет матери Купалы в возрасте 60-ти лет. Поэтому художнику Виктору Немцову пришлось портреты родителей поэта делать по сохранившимся описаниям и законам физиогномики.

Символично, что Янка Купала сам владел иностранными языками, занимался переводами на белорусский таких литературных произведений, как "Слово о полку Игореве", польского текста в пьесах Дунина-Марцинкевича "Идиллия" и "Залеты", либретто оперы "Галька" Монюшки, поэмы Пушкина "Медный всадник", ряда стихотворений и поэм Шевченко, отдельных произведений Некрасова, Крылова, Мицкевича, Сырокомли и многих других писателей.

Сегодня свою дань уважения отдают страны мира белорусскому песняру.