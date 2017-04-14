18 Апреля 2017 08:03

Защитить и сохранить мировое наследие. Сегодня Международный день памятников и исторических мест. В Беларуси четыре объекта, которые включены в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Это Мирский и Несвижский замки, геодезическая дуга Струве, а также национальный парк "Беловежская Пуща". Кроме этого, еще пять объектов могут войти в этот список. Среди них - Августовский канал, Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, Коложская в Гродно. По этим объектам сейчас готовится досье.