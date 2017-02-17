Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения художника Михаила Савицкого

18 Февраля 2017 09:22

Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения художника, соцреалиста, первого обладателя ордена Франциска Скорины, Героя Беларуси Михаила Савицкого. Известность к белорусскому монументалисту пришла благодаря полотнам "Партизанская мадонна", циклам "Цифры на сердце" и "Черная быль". У мастера был свой почерк и стиль, узнаваемый и неповторимый. Накануне в именной галерее художника открылась посвященная ему выставка.

Рассказывает Ольга Медведь: В искусство он пришел в зрелом возрасте. Савицкому было под сорок, когда он заканчивал Суриковский художественный институт в Москве. Этому есть объяснение - помешала война. Сразу после школы парня призвали в армию. А потом в составе десанта двести пятьдесят дней он держал оборону Севастополя. Позже Савицкого ждали самые жуткие концлагеря Европы: Дюссельдорф, Бухенвальд, Миттельбау-Дора, Дахау. Выжил чудом - нашли обессиленного в бараке.

Савицкий был не коллективный автор. Его работы сильно отличались от белорусских академических канонов и выделялись на общих выставках. Жил искусством, но ни единой своей картины не продал частным коллекционерам. Не только полотну и кисти - Савицкий посвятил себя еще и своим ученикам.

Впервые перед зрителем в именной галерее Савицкого его студенческие работы: нетипичные для дальнейшего творчества художника этюды с натуры, пейзажи и портреты.

Мастер соцреализма на выставке продемонстрирован в новом облике. Мало кто знает Савицкого как книжного иллюстратора. В 60-е он сделал несколько рисунков на произведения белорусских писателей для журнала "Маладосць".

Здесь и иллюстрации к детским книгам, на выставке их можно даже полистать. Впервые экспонируется и семейный фотоархив. Другой Савицкий: сын, муж и отец.