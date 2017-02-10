Сегодня исполняется 210 лет со дня рождения художника и композитора Наполеона Орды

11 Февраля 2017 15:09

Он осуществил грандиозный художественный проект 19 века, равного которому нет в истории. Изрисовал практически все усадьбы Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского - современные белорусские земли. Оригинальных рисунков, написанных Ордой, в нашей стране практически нет. Имеются литографии, выполненные на основе произведений художника. Частично литографии мастера хранятся в Национальной библиотеке Беларуси и Национальном художественном музее. О жизни и творчестве известного белоруса - Дарья Тарасова.

Художник-путешественник. За год он объезжал сотни усадеб. Самая известная часть самого богатого наследия Орды - это многочисленные рисунки и гравюры. На протяжении нескольких десятилетий совершил ряд путешествий по белорусским и окружающим землям, зарисовывал родные образы, а также образы соседних территорий. Сегодня они выступают не просто как графические шедевры, но и как фиксирование истории нашей страны.

Спецслужбы империи десятилетиями считали Орду шпионом. Он фиксировал стратегические объекты и отсылал их образы на Запад. Однако сегодня работы мастера, который пожертвовал своей репутацией, позволяют исторически реконструировать архитектурные памятники страны. Благодаря образам Орды, восстанавливаются даже целые дворцы и церкви.

Воспитанник Пьера Жерара, он учился изобразительному искусству в Париже. Орда участвовал в общественном движении, сам стал педагогом. Далеко не всем известно, что Наполеон Орда был чудесным композитором, а еще исполнителем, виртуозным музыкантом, издал свою грамматику музыки, многочисленные нотные произведения и написал 14 полонезов.

Бесспорно, работы мастера это не только картинки из прошлого. К каждой гравюре Орда готовил текст, комментарии, которые объясняют содержание произведения. Еще при жизни мастера с его непосредственным участием были подготовлены литографические издания рисунков. Образы сделаны в варшавской литографии Фаянса акварельными красками и карандашами, изданы довольно большим тиражом.

Образы Наполеона Орды вошли в широкий культурный контекст нашей страны. Так, например, его музыка исполняется в филармонии и в крупнейших театрах страны. Что говорить - для многих архитекторов именно гравюры мастера канонические.