Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения художника Бялыницкого-Бирули

28 Февраля 2017 09:09

Сегодня исполняется 145 лет со дня рождения классика национального пейзажа - Бялыницкого-Бирули. Уроженец белорусской глубинки на весь мир прославил красоту нашей природы. Ученик именитых мастеров русского изобразительного искусства создал работы, которые бережно хранят Третьяковская галерея и Национальный художественный музей Беларуси.

Наталья Бордиловская побывала на родине художника.

Местечко Кринки возле деревни Тяхтин Белыничского района. Здесь на берегу реки Друть в конце ХІХ века стояла небольшая усадьба. Почти безлюдная местность, вокруг – просторы полей, лес, заросли сирени. Здесь родился Бялыницкий-Бируля. Его малая родина и сегодня почти не изменилась - узнаваемые пейзажи, только дома уже нет.

Фольварок мелкого арендатора земли - отца художника Каэтана - не сохранился. На его месте огромный валун с символической надписью. Сегодня стал памятником, возле которого раз в год собираются современные художники - профессионалы и новички, участники международного пленэра имени Бялыницкого-Бирули. Их творческий сбор летний. Сам же народный художник Беларуси и России любил весну - раннюю, такую, чтобы еще не сошел снег. Вот они - полузаснеженные поля, река с хрупким льдом, голые деревья и пронизывающе синее февральско-мартовское небо - на картинах мастера. Хрестоматийные пейзажи писались, наверное, по памяти, ведь в Кринках Витольд Бялыницкий-Бируля провел только детство. Здесь написал и первую работу.

Впрочем, место рождения художника сегодня поставлено под сомнение. Многие искусствоведы ссылаются на архивные исследования потомка Бирули: дескать, некоторые бумаги указывают не на Могилевский, а на Витебский регион, на Оршу. Так или иначе, энциклопедически живописец из Белынич. Его профессиональные университеты - в Киеве и Москве: рисовальная школа Николая Муравья и российское училище живописи, скульптуры и зодчества. Учителя художника - Прянишников, Поленов и Левитан, от него художник взял главный принцип: яркими должны быть не краски, а полутона. Стиль Бирули в размытой цветной гамме: и лето, и осень писал в оттенках.

Всего почти две тысячи работ. Большинство из них писал за пределами родины. Полотно "Зимний сон" дважды имело фурор в Европе: две золотые медали за выставки в Барселоне и Мюнхене. Беларусь художник посетил однажды - после войны: жил на Белой даче, много писал с натуры. Главный музей нашей страны – обладатель самой большой коллекции оригиналов Бирули - 460 картин. 20 пейзажей находятся в Белыничах, в районном художественном музее.