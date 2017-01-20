Сегодня Беларусь выберет свой голос на "Евровидении-2017"

20 Января 2017 07:17

Сегодня страна выберет свой голос на "Евровидении-2017". В 22 часа телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24" начнут прямую трансляцию национального отбора на конкурс.

За победу борются 13 претендентов, это и сольные исполнители, и коллективы. В режиме живого звука они представят свои композиции на суд зрителей и жюри. Голоса телепублики и экспертов будут подсчитаны в процентном соотношении 50 на 50. Накануне в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании прошли репетиции выступлений. В этом году зрители впервые смогут наблюдать за бэкстейджем. Артисты будут готовиться к выходу и ожидать результатов голосования под прицелом телекамер в Green Room.

Организатором проекта является Белтелерадиокомпания как единственный в нашей стране представитель Европейского Вещательного Союза. Победитель отбора отправится на конкурс песни, который состоится в мае в Киеве.