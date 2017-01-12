Сегодня 76-я годовщина со дня рождения Владимира Мулявина

12 Января 2017 07:22

Легендарный музыкант ХХ века вошел в историю как основатель самого известного вокально-инструментального ансамбля "Песняры". Талантливый композитор собирал белорусский фольклор в глубинках и, добавляя аранжировки, создавал бессмертную музыку.

До Мулявина так не работал никто. Белорусский фольклор он исполнял в роковой манере. В 60-е, когда мир был охвачен битломанией, это восхищение не прошло и мимо "Лявонаў". Как и западные кумиры, они подписывали свои барабаны. Значительным для коллектива стал 1969 год. Тогда "Лявоны" стали "Песнярами". В 70-е они уже колесили со своим туром по США, а западные таблоиды пестрели статьями про музыкальный феномен.

Как одаренный аранжировщик, свои произведения Мулявин вынашивал в голове, на репетициях раздавал отдельные партии под каждого исполнителя. Вот и ответ на вопрос, отчего не сохранилось мулявинских партитур.

Музей памяти Мулявина размещен в Белгосфилармонии. Стены этого храма музыки помнят восхождение песняра. Здесь музыкальное наследие основателя ВИА: концертные костюмы, инструменты, личные фото и даже кабинет композитора. Именно здесь Мулявин создал рок-оперу "Гусляр".

И только недавно выяснилось: первая запись в рабочей книжке песняра появилась, когда ему было не 18, как считали раньше, а 16 лет. Мулявин работал в эстрадном оркестре Тагила. Тогда же первая жена Лидия Кармальская стала его музыкальным тылом. 16 лет они были вместе на одной площадке: он в жанре фолк-рока, она - художественного свиста.

Сегодня, в день рождения Владимира Мулявина, Белорусский государственный ансамбль "Песняры" даст сольный концерт в Белгосфилармонии.